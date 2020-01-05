Неожиданный выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям на воскресной службе в Сандрингеме

Своим первым выходом в свет в этом году Кейт Миддлтон вновь продемонстрировала безукоризненное чувство стиля. У стен церкви она появилась в элегантном пурпурном пальто с воротником-стойкой, сапогах до колен Stuart Weitzman и темно-синей фетровой шляпе Hicks & Brown, которая отлично гармонировала с синим классическим пальто принца Уильяма. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила сумочкой Jaeger, которую сжимала в руках. В Норфолке сейчас прохладно — всего 9 градусов, поэтому Кейт не забыла про перчатки — их она подобрала в тон пальто.

В церкви к семье присоединилась королева Елизавета II и родители Кейт — Кэрол и Майкл Миддлтон. Последние недавно вернулись с Сен-Барт, что в Карибском море, где отдыхали вместе с сестрой Кейт Пиппой и ее семьей.

За время рождественских каникул Кейт и Уильям впервые посещают церковь вместе с королевой. На прошлой неделе на утреннюю службу Елизавету II сопровождали принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эдвард, который прибыл вместе со своей женой графиней Софи и дочерью леди Луизой Виндзор.

Зимние дни Кейт и Уильям проводят в своем загородном доме в Анмер-Холле. Но уже сегодня все вместе вернутся обратно в Лондон — с понедельника принц Джордж и принцесса Шарлотта снова вернутся к урокам. Старшие дети герцога и герогини Сассекских учатся в школе Thomas’s Battersea, расположенной в южной части Лондона.

Напомним, в последний раз детей Кейт Мидллтон и принца Уильяма видели на публике в день католического Рождества. В церковь Марии Магдалены 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта впервые пришли вместе с родителями, а вот маленький Луи остался дома. Также в процессии были замечены принцесса Анна, принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Эдвард с супругой Софи, дочерью Луизой Виндзор и сыном Джеймсом, виконтом Северном и многие другие. Как и предполагалось, на службе не появились принц Гарри и Меган Маркл — они сейчас находятся с сыном Арчи в США. Сама королева прибыла в городок еще пару дней назад, а вчера к ней присоединился ее супруг, 98-летний принц Филипп, вышедший из больницы.

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