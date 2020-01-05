В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады

Выступление российского экономиста и политика Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве отменили, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – строительной компании Taryan Group.
«Мы хотим извиниться перед нашими гостями за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», – сказано в сообщении компании в Facebook.
Отмечается, что выступление Хакамады на бизнес-форуме DreamBIG Forum в Киеве было запланировано на 27 февраля.
Ранее группа «Звери» объявила об отмене своего выступления на музыкальном фестивале в Киеве.
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