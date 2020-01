В США пять человек стали жертвами масштабной аварии

В американском штате Пенсильвания утром 5 января произошла авария при участи туристического автобуса, легковых автомобилей и двух транспортных прицепов. Об этом сообщил представитель Пенсильванской магистрали Карл ДеФебо в Twitter.

Crews are on scene of a multi-vehicle crash with fatalities on @PA_Turnpike, milepost 86 westbound. Crash involves 2 tractor trailers, a tour bus and passenger vehicles. Turnpike is closed in both directions from New Stanton (#75) to Breezewood (#161). A prolonged closure likely.

— Carl DeFebo (@cdefebo) January 5, 2020

В результате происшествия пять человек погибли и еще 60 были доправлены в ближайшие больницы.

About 60 patients have been transported to three area hospitals in Westmoreland County due to multi-vehicle crash on @PA_Turnpike at milepost 86 westbound. Coroner has confirmed five fatalities. An 86-mile stretch of Turnpike still closed from New Stanton to Breezewood exits.

— Carl DeFebo (@cdefebo) January 5, 2020

В CNN сообщили, что среди раненых по меньшей мере девять детей, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Возраст раненых колеблется о семи до 52 лет.

Причина ДТП пока неизвестна.

