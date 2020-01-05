Алена Водонаева назвала самых «нашумевших» женщин 2019 года

Модель Алена Водонаева подвела итоги минувшего года и назвала самых ярких женщин, «нашумевших» в 2019-м. В список вошли звездные представительницы прекрасной половины человечества, чьи поступки больше всего обсуждали журналисты и поклонники.

Телеведущая, в первую очередь, назвала экологическую активистку Грету Тунберг. Водонаева отметила, она не разделяет радикальных взглядов 17-летнего подростка, но признает, девушка наделала много шума своими выступлениями. Также Алена Водонаева вспомнила разрыв отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера. В особенности от россиян досталось «разлучнице» Леди Гаге. Однако, по мнению телеведущей, именно супермодель повела себя в данной ситуации как леди, но никак не сама певица.

Не прошла мимо рейтинга Водонаевой и экс-кандидат на пост президента РФ журналистка Ксения Собчак. Самым «нашумевшим» событием со стороны звезды «Дом-2» стал брак с режиссером Константином Богомоловым. На свадьбе молодые использовали не лимузин, а катафалк, что очень долго обсуждалось общественностью.

В последние месяцы в СМИ «песочили» Кристину Асмус за откровенную сцену в фильме «Текст». В рейтинг Водонаевой вошла и Алла Пугачева, которая в 2019 году отпраздновала 70-летие. Юбилей легендарная исполнительница отметила концертом в переполненном Кремлевском дворце.

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