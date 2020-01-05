Мнение: Ненасытный рак

Самая печальная информация сегодняшнего дня — это новость о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, возглавлявшего онкологическое отделение Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета.

Андрей умер на 40-м году жизни.

А с марта 2018 года, когда у него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии, он вел видеоблог «Жизнь человека», где рассказывал о борьбе с раком и системе онкологической помощи в России. Несмотря на болезнь, он продолжал оперировать и консультировать пациентов.

А за несколько дней до смерти попрощался: «Моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!».

Каким все-таки сильным человеком был Андрей Павленко. Зная, что его дни сочтены, он продолжал оставаться нужным людям.

Я чересчур хорошо знаю, как умирают люди, которых выбрал рак. У меня родную сестренку Альбину забрал рак…. Друга и шефа Нугзара Микеладзе забрал рак…

И Зою Ерошок забрал рак…

Берегите себя! Берегите своих родных и близких!

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Самая печальная информация сегодняшнего дня — это новость о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, возглавлявшего онкологическое отделение Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета. Андрей умер на 40-м году жизни. А с марта 2018 года, когда у него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии, он вел видеоблог «Жизнь человека», где рассказывал […]