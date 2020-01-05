Мнение: Ненасытный рак

Самая печальная информация сегодняшнего дня — это новость о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, возглавлявшего онкологическое отделение Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета.
Андрей умер на 40-м году жизни.
А с марта 2018 года, когда у него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии, он вел видеоблог «Жизнь человека», где рассказывал о борьбе с раком и системе онкологической помощи в России. Несмотря на болезнь, он продолжал оперировать и консультировать пациентов.
А за несколько дней до смерти попрощался: «Моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!».
Каким все-таки сильным человеком был Андрей Павленко. Зная, что его дни сочтены, он продолжал оставаться нужным людям.
Я чересчур хорошо знаю, как умирают люди, которых выбрал рак. У меня родную сестренку Альбину забрал рак…. Друга и шефа Нугзара Микеладзе забрал рак…
И Зою Ерошок забрал рак…
Берегите себя! Берегите своих родных и близких!
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самая печальная информация сегодняшнего дня — это новость о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, возглавлявшего онкологическое отделение Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета. Андрей умер на 40-м году жизни. А с марта 2018 года, когда у него обнаружили агрессивную форму рака желудка в третьей стадии, он вел видеоблог «Жизнь человека», где рассказывал […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Nokia возродит очередной ретро-телефон в январе / 5 января
- Американский истребитель F-35 научился уничтожать ЗРК «Панцирь» и «Тор» / 19 декабря
- Мнение: Письмо: «Не спилить сук, на котором сижу» / 30 декабря
- Нет пророка в своем отечестве? / 13 декабря
- Мнение: Подлый народ / 3 декабря
- Дана Борисова рассказала в Instagram, как однажды «утолила жажду» духами / 4 января
- Мнение: Продав «Совкомфлот», Россия может попасть в ловушку западных санкций / 28 декабря
- «Это ранит ее чувства»: Шарлиз Терон попросила не называть свою дочь-трансгендера мальчиком / 18 декабря