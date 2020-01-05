Мнение: Поломка

Пока вся прогрессивная общественность России скорбит по убитому террористу Сулеймани, пришло сообщение, что сломался отечественный "сирийский экспресс":

Российский большой десантный корабль "Орск" получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире. Пока точно неизвестно, где корабль получил повреждения. Согласно одной из версий, корабль получил повреждения у берегов Сирии, по другой — у границ Турции. Наиболее вероятная причина — техническая неисправность, связанная с силовыми установками.Также есть и версия саботажа.

В общем-то, неудивительно. Возможности снабжения группировки военных сил России в Сирии ограничены, а тот факт, что снабжение ведется в основном большими десантными кораблями, которые для подобных мероприятий не слишком приспособлены, говорит лишь о существенных проблемах военной машины России.

Эксплуатация техники в режиме "в хвост и гриву" в конечном итоге начинает приносить свои плоды. Высасывать ресурс бесконечно невозможно — он когда-нибудь заканчивается. А если учесть, что после трех торжественно объявленных побед военное присутствие в Сирии продолжается, то выход из строя транспортных кораблей становится серьезной проблемой.

Хотя, вполне возможно, российское руководство вообще никаких проблем не видит, так как просто не догадывается о них. В стране, где ВВС руководит танкист, армией — пожарник, нефтяной отраслью — филолог, а страной в целом — завклубом, вообще нет никаких проблем. Ну, кроме кадровых.

Источник: Эль Мюрид

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