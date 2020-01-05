Молодежный ЧМ по хоккею в 2023 году пройдет в РФ несмотря на санкции

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что, несмотря на санкции ВАДА, молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске.
«Мы получили информацию от ВАДА, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», – сказал Фазель, передает Championat.
Напомним, в начале декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
При этом Фазель заявлял, что в Международной федерации хоккея будут делать все, чтобы РФ сохранила право проведения чемпионатов мира.
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