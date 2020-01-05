Гончарук анонсировал создание единого туристического портала

В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина.
«Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь «, – объяснил он.
Портал будет доступен в телефонном режиме и работать онлайн. Его планируют запустить до осени 2020 года. Дополнительно в регионах будут созданы локальные туристическо-информационные центры.
За реализацию проекта будет отвечать специально созданное агентство.
Создание портала предусмотрено программой деятельности Кабмина, которая была утверждена в сентябре 2019 года.
Премьер-министр Алексей Гончарук и новый состав Кабинета Министров Украины были назначены Верховной Радой IX созыва 29 августа. Это правительство является самым молодым в истории Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина. «Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь […]
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