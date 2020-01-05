Гончарук анонсировал создание единого туристического портала

05.01.2020, 18:30, Новости дня

В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина.

«Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь «, – объяснил он.

Портал будет доступен в телефонном режиме и работать онлайн. Его планируют запустить до осени 2020 года. Дополнительно в регионах будут созданы локальные туристическо-информационные центры.

За реализацию проекта будет отвечать специально созданное агентство.

Создание портала предусмотрено программой деятельности Кабмина, которая была утверждена в сентябре 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук и новый состав Кабинета Министров Украины были назначены Верховной Радой IX созыва 29 августа. Это правительство является самым молодым в истории Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина. «Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика