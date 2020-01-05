Гончарук анонсировал создание единого туристического портала

В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина.

«Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь «, – объяснил он.

Портал будет доступен в телефонном режиме и работать онлайн. Его планируют запустить до осени 2020 года. Дополнительно в регионах будут созданы локальные туристическо-информационные центры.

За реализацию проекта будет отвечать специально созданное агентство.

Создание портала предусмотрено программой деятельности Кабмина, которая была утверждена в сентябре 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук и новый состав Кабинета Министров Украины были назначены Верховной Радой IX созыва 29 августа. Это правительство является самым молодым в истории Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Украине создадут единый туристический портал, чтобы создать условия для приезда большего количества иностранцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабмина. «Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь […]