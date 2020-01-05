В Каховке второй день продолжаются протесты из-за убийства местного жителя

5 января в Каховке Херсонской области продолжились протесты из-за убийства местного жителя Владимира Чебукина, сообщает «UA: Херсон» в Facebook.

Сегодня несколько десятков людей пришли на акцию памяти Чебукина к районному отделению полиции; они принесли лампады и перекрыли дорогу.

Сообщить о ходе расследвания к протестующим выхзодил заместитель начальника главного управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, отмечает «UA: Херсон».

Каховка В Каховці люди зібралися перед райвідділом поліції. Posted by UA: ХЕРСОН on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

Протестующие требуют непредвзятого расследования конфликта в результате которого погиб Чебукин. Накануне они жгли шины у отделения полиции.

По версии следствия, утром 1 января погибший в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и «вызвал для разговора» ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

29-летнего стрелявшего 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства. В Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела полиции.

В полиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия. По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына «только через суд».

Как пишет интернет-издание «Мост», полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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