CBS News:в методистской церкви произошёл раскол из-за геев

Объединённая методистская церковь вынесет на голосование проект о разделении из-за разницы во взглядах на гей-браки и священников нетрадиционной ориентации, пишет CBS News. Если предложение примут, прогрессивная группа сможет сформировать независимую церковь, сохранив свой бюджет, имущество и пенсии.



Reuters

Объединённая методистская церковь предложила разделиться из-за разных взглядов входящих в неё групп на гей-браки и представителей ЛГБТ-сообщества в духовенстве, пишет CBS News. Как рассказывает издание, в декабре группа из 16 епископов и церковных деятелей подписала это решение и 3 января опубликовала 9-страничный план по мирному отделению. Если его примут на генеральной конференции в Миннеаполисе, которая пройдёт с 5 по 15 мая этого года, то этот документ позволит тем фракциям, которые не одобряют браки и священников из числа людей с нетрадиционной ориентацией, отделиться от общеё церкви.

Как отмечается в предложении, методистская церковь и её члены имеют «фундаментальные различия в понимании и интерпретации Священного Писания, богословия и практики». Главы фракций согласились, что отделение является «лучшим способом разрешить проблемы и позволить каждой части церкви остаться верной своему богословскому пониманию, в то же время признавая достоинство, равенство, цельность и уважение каждого человека».

Согласно опубликованному документу, традиционалисты могут создать автономную церковь и продолжить ограничение браков между людьми одного пола и посвящение в духовный сан представителей ЛГБТ-сообщества, пишет новостной сайт со ссылкой на информационную службу Объединённой методистской церкви. В случае отделения консервативная церковь получит $25 миллионов из общих фондов, сможет сохранить свои церковные владения, а все её священнослужители и временные работники будут получать причитающиеся им пенсионные накопления.

По информации CBS News, предложение об отделении стало результатом дискуссии, проведённой по инициативе епископа Джона К. Ямбасу из Сьерра-Леоне. Он поддерживает Традиционный План, предложенный в числе прочих на специальной генеральной конференции в 2019 году, и считает, что браки должны заключаться между мужчиной и женщиной. В то же время первый открытый гей-епископ Объединённой церкви Карен Оливето рассказала региональному отделению CBS, что она испытывает глубокую печаль из-за намерения церкви разделиться. Однако, по её словам, этот вопрос стоял с самого начала, а в методистской церкви раскол стал расти с 1972 года, когда прогрессисты оспорили положение о том, что гомосексуальность несовместима с христианским учением. «В этот момент мы отвернулись от полного милосердия понимания человеческой сексуальности в сторону осуждения группы людей», — считает Оливето. Она отметила в интервью CBS News, что традиционалисты придерживаются очень близкого и более буквального толкования Священного Писания, тогда как прогрессисты смотрят на него сквозь линзы церковной традиции, благоразумия и человеческого опыта. Она особо подчеркнула, что предложение об отделении является «огромным событием в жизни автономной церкви».

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