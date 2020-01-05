На аукционе в Японии голубого тунца продали за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбном аукционе за 193,2 млн йен ($1,8 млн) продали голубого тунца весом 278 кг, сообщает NHK.
57-летний японец из прибрежного поселка Ома, поймавший проданного тунца, признался, что о таком улове «мечтает каждый рыбак».
Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков у Токийского залива.
Второй год подряд самую высокую ставку делает компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai. В 2018 году эта компания заплатила за голубого тунца 333,6 млн йен ($3 млн).
По словам владельца сети ресторанов Киеси Кимуры, несмотря на дороговизну рыбы, он готов заплатить за нее, чтобы предложить своим клиентам самого вкусного тунца.
Голубой тунец – вымирающий вид. Вес взрослой особи может достигать 680 кг, длина – 3 м.
До 2009 года туристические фирмы включали рыбные торги в список объектов посещения для иностранцев, однако из-за того, что туристы не только фотографировали процесс, но иногда и мешали проводить аукцион, пытаясь пробиться в первые ряды, администрация рынков запретила туристам посещать торги.
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Последнее: В Токио на ежегодном рыбном аукционе за 193,2 млн йен ($1,8 млн) продали голубого тунца весом 278 кг, сообщает NHK. 57-летний японец из прибрежного поселка Ома, поймавший проданного тунца, признался, что о таком улове «мечтает каждый рыбак». Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков у Токийского залива. Второй год подряд самую […]
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