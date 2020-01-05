В Хорватии во втором туре выбирают президента

В Хорватии 5 января проходит второй тур президентских выборов.

На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович и бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович. Победителя определят простым большинством голосов.​

В первом туре, который состоялся две недели назад, Миланович получил 29,55% голосов, Грабар-Китарович – почти на три процента голосов меньше. Согласно социологическим опросам, перед вторым туром разрыв между ними уменьшился до полутора процентов.

Кандидатуру действующего президента поддерживает правоцентристская партия Хорватское демократическое содружество, имеющая большинство в парламенте. Милановича поддерживает левоцентристская и леволиберальная оппозиция.

Политологи отмечают, что тема взаимоотношений с Россией и Владимиром Путиным во время предвыборной кампании в Хорватии практически не поднималась. Грабар-Китарович лишь отмечала, что благодаря ей у страны хорошие отношения и с США, и с Россией.

51-летняя Колинда Грабар-Китарович руководит Хорватией с января 2015 года, когда во втором туре выборов она получила 50,42% голосов избирателей, обойдя действующего на тот момент президента Иво Йосиповича. При этом в первом туре она, также как и на нынешних выборах, проиграла.

Грабар-Китарович является первой в истории женщиной, получившей пост президента Хорватии.

При этом глава Хорватии после изменений в конституции в 2000-м году, когда страна стала парламентской республикой, имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, но определяет внешнюю политику и занимает пост верховного главнокомандующего.

Действующим премьер-министром Хорватии является Андрей Пленкович. Он состоит в партии Хорватское демократическое содружество, которая поддерживает нынешнего президента.

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