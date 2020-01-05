Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет

05.01.2020, 18:26, Новости дня

Старейшая жительница Земли Канэ Танака из Японии отпраздновала свое 117-летие. В честь ее дня рождения в доме престарелых, где живет японка, устроили праздник с тортом, шариками и свечками, информирует агентство Киодо.

Праздник организовало руководство дома престарелых и другие постояльцы, а главным угощением стал большой торт, украшенный клубникой и кремом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Канэ Танаки любит играть в реверси и заниматься математикой.

Женщина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший житель Земли среди мужчин и женщин 9 марта 2019 года, когда ей было 116 лет и 66 дней.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока, в 19 лет она вышла замуж за Хидэо Танаку, владельца небольшого магазинчика традиционных японских сладостей моти и лапши из пшеничной муки удон. Пара вырастила пятерых детей.

Ранее сообщалось, что умер самый пожилой мужчина России, 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев.



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Последнее: Старейшая жительница Земли Канэ Танака из Японии отпраздновала свое 117-летие. В честь ее дня рождения в доме престарелых, где живет японка, устроили праздник с тортом, шариками и свечками, информирует агентство Киодо. Праздник организовало руководство дома престарелых и другие постояльцы, а главным угощением стал большой торт, украшенный клубникой и кремом, передает РИА «Новости». Отмечается, что Канэ […]

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