В мире: Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней.

В воскресенье вечером парламент Ирака проголосовал за план вывода иностранных войск с территории страны. Депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции». Речь идет о коалиции по борьбе с ИГ. О решении парламентариев сообщил ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Ранее стало известно, что разработка документа и подготовка заседания парламента проходило в экстренном порядке.

Решение о выводе иностранных войск, которое столь спешно принял иракский парламент, стал следствием резкого обострения ситуации в регионе. Как известно, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит замкомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Американские вооруженные силы в Ираке (USF-I) действуют с 2010 года, по соглашению с нынешними иракскими властями – которые, в свою очередь, были «инсталлированы» американцами после уничтожения режима Саддама Хусейна. Американское присутствие в стране – прямое следствие операции «Свобода Ираку» 2003-2011 года. Нынешнее доминирование шиитов в иракской элите – прямое следствие того, что в результате уничтожения старого режима от власти «отодвинули» суннитов, доминировавших при Саддаме.

Присутствие в Ираке антиигиловской коалиции (CJTF–OIR) в составе США, Великобритании, Германии и других стран НАТО – также формально санкционировано властями Багдада (напомним, что шииты, в том числе иракские, были и остаются главными жертвами ИГ и других джихадистов). Теперь действующая иракская власть вполне может лишить легитимного основания для присутствия своих «покровителей», американцев.

Впрочем, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов, присутствие американцев является военным и политическим залогом суверенитета Республики Ирак в ее нынешнем виде. «Понятно, что здравые силы в том числе в иракском руководстве понимают, что американский фактор для Ирака важен не только с точки зрения безопасности, но и предоставления финансовой, военной помощи и т.д.», – констатировал собеседник.

Тем не менее, слово прозвучало – от американцев и их партнеров официально потребовали покинуть страну. И похоже, что не все ближайшие европейские союзники Соединенных Штатов (в том числе, союзники по антиигиловской коалиции) оказываются на стороне Дональда Трампа.

Пока президент США рассказывает о готовности Пентагона нанести удары по 52 объектам в Иране и использовать новейшее вооружение за 2 трлн долларов, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приглашает главу МИД Ирана Джавада Зарифа в Брюссель для обсуждения ситуации. Европейцев беспокоит, что «любая провокация сейчас может привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями, как для всего региона, так и для европейской безопасности», – об этом, как передает DW, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

С одной стороны, Вашингтон может в момент лишиться оснований для присутствия в Ираке, а с другой стороны, создание новой коалиции для удара по Ирану явно не просматривается. Разве что Британия готова поддержать любой американский удар по исламской республике при помощи подлодок «Эстьют», оснащенных «Томагавками», информирует лондонская The Sun. Последнее слово – за Борисом Джонсоном, который еще не вернулся из новогоднего отпуска.

Вторая, и более серьезная причина, по которой Дональд Трамп, отдавший приказ о ликвидации Сулеймани, может пожалеть о своем решении – это собственно «иранский ответ» на убийство легендарного командира спецназа КСИР «Аль-Кудс».

Пока что Вашингтон и Тегеран соревнуются друг с другом в жесткой риторике. Сначала госсекретарь Майкл Помпео запостил в Twitter видео протестов в Ираке с подписью: «Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны тому, что генерала Сулеймани больше нет». Через некоторое время главе Госдепа – также в Твиттере ответил глава министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф:

«24 часа назад надменный клоун, выдающий себя за дипломата, выступил с утверждением, что народ в городах Ирака танцует. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле. Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался».

Иранский министр информации Мухаммед Джавад Азари-Джахроми сравнил Трампа с Гитлером, Чингисханом и террористами ИГИЛ, поскольку все вышеперечисленный «ненавидели культуру». «Трамп – террорист в костюме!», – цитировало агентство Reuters твит иранского министра. Азари-Джахроми уверен, что Трамп «скоро выучит историю», которая свидетельствует о том, что «никто не смог победить великие иранскую нацию и культуру».

Наконец, заседание иранского парламента в воскресенье началось с того, что депутаты скандировали «Смерть США!», о чем сообщило иранское государственное информагентство Fars. «Господин Трамп! Это голос всей иранской нации, услышьте его!», – прокомментировал выкрики депутатов спикер парламента Али Лариджани.

Однако помимо громких фраз тегеранских дипломатов и депутатов, которые стали привычными со времен исламской революции 1979 года, есть более серьезный повод для беспокойства. «За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе», – пообещал шеф погибшего командира спецназа «Аль-Кудс», командующий КСИР Хосейн Салами.

«Ситуация обостряется. Возможные действия Ирана в отношении американцев и американских объектов пока не реализованы, хотя их и нельзя исключить, – сказал газете ВЗГЛЯД Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. – Иран заявлял и о таких мерах, как осуждение со стороны международного сообщества, международных организаций. Но возможны и более радикальные меры со стороны Ирана, такие как действия диверсионных групп, какие-либо террористические акции в отношении американских объектов.

Возможны атаки группировок, подконтрольных Ирану». Заявление командующего КСИР Салами о «стратегическом возмездии» это, конечно, и пропагандистское заявление, но нельзя исключить асимметричных конкретных ударов – в рамках «прокси-войны», полагает собеседник.

Долгов допускает, что это целями быть объекты в Ираке, но не только – эксперт предполагает, что целью могут быть объекты не только на Ближнем Востоке. «Ответственности за это Иран принимать не будет, так как речь может идти о действиях не иранских вооруженных групп», – добавил Долгов. Возможны и более масштабные действия со стороны Тегерана – связанные с экономическими объектами США, например, находящимися в Европе, считает востоковед.

При этом эксперт полагает, что широкомасштабного конфликта США и Ирана ждать не приходится. «Не думаю, что обострение приведет к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, даже в случае атак каких-либо американских объектов», – считает Долгов. Эксперт также полагает, что США не реализуют угрозу Трампа атаковать 52 цели на территории исламской республики. Специалист по Ближнему Востоку подчеркивает:

«Если эта угроза будет реализована, это и станет началом большой войны».

В этом, гипотетическом случае масштабного удара, в конфликт будут вовлечены другие страны, в первую очередь Израиль, указывает Долгов. «Это очевидно, что Иран будет наносит удары по Израилю. Это уже серьезно, поскольку Израиль более уязвим, чем американские цели в регионе», – отмечает эксперт. Поэтому, делает вывод Долгов, США скорее воздержатся от реализации угрозы Трампа.

«Атаки на американские объекты в Ираке, которых только с октября по декабрь было больше десятки (если учитывать обстрелы с использованием более 30 ракет) демонстрировали, что Иран готов поднимать ставки», – в свою очередь отмечает эксперт РСМД Антон Мардасов. Трамп же продемонстрировал, что он готов к нестандартным решениям, добавил собеседник.

С другой стороны, возможности Ирана для прокси-ударов по американским объектам уменьшились, и именно из-за ликвидации генерала Сулеймани, указывает эксперт. «Какие бы подготовленные командиры ни пришли на его место, легендированного имиджа, который был у Сулеймани, у них не будет. А именно этот имидж позволял консолидировать иракские, ливанские, сирийские шиитские силы, и осуществить комбинированный опосредованный ответ американцам», – сделал Мардасов. Командир спецподразделения «Аль-Кудс», которое прямо предназначено для спецопераций за пределами Ирана, «создавал пояс нестабильности на Ближнем Востоке для того, чтобы Тегеран мог вести торг по торговле энергоресурсами», указывает собеседник.

«Более того, у проиранских сил в том же Ираке есть большое подозрение, что агентура у американцев находится на серьезном уровне», – добавил Мардасов. Ведь, подчеркнул он, Сулеймани, за которым американцы охотились с 2006 года, использовал серьезные методы конспирации. В том числе во время встречи с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом, – однако оба командира были ликвидированы, отметил Мардасов.

Собеседник прогнозирует:

«Можно допустить попытку ликвидации каких-либо высокопоставленных американцев, приближенных к Трампу.

Это конечно, чистое гадание. Речь может идти о каких-то имиджевых потерях для американцев, которые, тем не менее, позволят США и Ирану сохранить статус-кво. Ирану нужно провести какую-нибудь показательную акцию, чтобы не ударить в грязь лицом, и с другой стороны, не так уж эскалировать ситуацию».

Но, полагает Мардасов, не следует ожидать масштабных «возмездий» со стороны Иран, который использует тактику «контролируемой эскалации», но не переходит грань, отделяющую от большой войны. Отметим, что официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави заявил: после убийства Сулеймани Иран не отказывается от переговоров с США по ядерной сделке в рамках группы «5+1». С другой стороны, «не очень верится в американские ракетные атаки, если вспомнить, что США не стали реагировать даже на сбитый иранцами беспилотник», – полагает Мардасов.

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