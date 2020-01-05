Марат Башаров рассказал, что чувствует помощь матери спустя семь лет после ее ухода

Марат Башаров пояснил о своем отношении к памяти мамы. Со слов актера, даже спустя семь лет после ее смерти, он чувствует ее помощь и поддержку.
Мать кинозвезды скончалась в 2012 году. Башаров был особенно близок с Раузой Абдулловной и очень тяжело переживал ее смерть. Однако и после своего ухода, отмечает артист, она продолжает опекать сына, став ему настоящим ангелом-хранителем.
45-летний актер имеет довольно неоднозначную репутацию, нередко попадая в различные кандальные ситуации. Так, расставшись с супругой Елизаветой Шевырковой, он едва не потерял работу из-за своего взрывного характера и буквально молился, чтобы карьера продолжилась, и были новые роли. Сейчас знаменитость похудел, снова активно гастролирует и снимается в кино и на телевидении. Как свидетельствуют коллеги, для того, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю, Башаров не кодировался специально, все перемены – результат только его усилий, и сейчас он в хорошей форме.
Также исчезла скандальность в поведении звезды, он старается придерживаться здорового питания и уделять время спорту, насколько это возможно при его занятости. Как пояснил сам актер, он больше не хочет находиться на краю пропасти, сейчас в жизни ему помогает вера и мама, которую он и, спустя семь лет после ее смерти, считает своим ангелом. Интересно, что и бывшая жена, Елизавета Шевыркова, также не оставила Башарова и поддерживает все его начинания.
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Последнее: Марат Башаров пояснил о своем отношении к памяти мамы. Со слов актера, даже спустя семь лет после ее смерти, он чувствует ее помощь и поддержку. Мать кинозвезды скончалась в 2012 году. Башаров был особенно близок с Раузой Абдулловной и очень тяжело переживал ее смерть. Однако и после своего ухода, отмечает артист, она продолжает опекать сына, […]
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