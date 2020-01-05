Доктор Мясников назвал 5 популярных в России бесполезных народных методов лечения

Знаменитый доктор пояснил о 5-ти бесполезных народных методах лечения, которые до сих пор используют в России. По словам Александра Мясникова, во многих ситуациях от подобной «терапии» человек чувствует себя хуже.

На территории РФ все еще популярны капли для носа, которые делают из сока чеснока или лука, но избавиться от насморка таким способом нельзя, как отмечает врач. Согласно его словам, лучшим решением станет промывание носа с помощью морской воды или физраствора, так как сок названных овощей может спровоцировать ухудшение состояния. Прогревание над горячим картофелем немного облегчит признаки простуды, однако не вылечит ее. Сегодня некоторые россияне в ходе лечения используют керосин. Этот метод не только бесполезен, но и опасен для здоровья.

Доктор Мясников рассказал, что против глистов часть жителей РФ готовит клизмы из молока и чеснока, что лишь вызывает расстройство ЖКТ. Также плохим решением специалист назвал аналогичную процедуру из нектара капусты для лечения гастрита и язвы. При этих состояниях нужны соответствующие медицинские препараты.

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