Новый противовирусный препарат оказался неэффективным

05.01.2020, 18:14, Новости дня

Сотрудники Токийского Университета сообщили, что недавно появившийся противовирусный препарат способен приобретать новую мутацию, делая вирус еще сильнее и устойчивее к другим препаратам.

Изучаемый учеными препарат был представлен в Японии не так давно. Официально одобрили его лишь в 2018 году, чему способствовал сильный эффект препарата: он блокирует работу полимеразы – фермента, который копирует генетическую информацию вируса гриппа. За 2018-2019 года противовирусный препарат был продан в огромных количествах, а эксперты также прогнозировали его официальное одобрение еще в 20 странах. Недавно в ходе очередных клинических испытаний ученые обнаружили, что у некоторых пациентов развивается устойчивость. Данные подтвердились после изучения образцов 253 пациентов.

В результате предположение о том, что под воздействием нового препарата количество устойчивых штаммов вируса в популяции растет, подтвердилось.



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Последнее: Сотрудники Токийского Университета сообщили, что недавно появившийся противовирусный препарат способен приобретать новую мутацию, делая вирус еще сильнее и устойчивее к другим препаратам. Изучаемый учеными препарат был представлен в Японии не так давно. Официально одобрили его лишь в 2018 году, чему способствовал сильный эффект препарата: он блокирует работу полимеразы – фермента, который копирует генетическую информацию вируса […]

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