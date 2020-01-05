Представлен первый тепловой квантовый двигатель

05.01.2020, 18:14, Новости дня

Специалисты в области физики продемонстрировали готовый первый квантовый двигатель, КПД которого приближается к максимально возможному значению в своем классе. Известно, что двигатель работает по циклу Отто на топливе из ядер углерода с полуцелым спином.

Авторами недавно проведенного исследования выступили эксперты из канадского Университета Ватерлоо. Они на протяжении  длительного периода времени работали над созданием двигателя на базе ядер углерода с полуцелым спином, основанного на использовании ядерного магнитного резонанса. Этот квантовый двигатель имеет холодильник и нагреватель – высокочастотный радиосигнал, который играет роль нагревателя, а роль холодильника выполняют низкочастотные моды радиоволн.

Исследователи отметили, что сегодня квантовые двигатели еще нельзя активно применять на практике, поскольку вырабатываемая ими энергия является крайне малой.



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