Россия постоянно нарушает права крымчан на информацию – правозащитница

05.01.2020, 18:06, Новости дня

Российские власти нарушают право жителей оккупированного Крыма на информацию. Об этом глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила в интервью радио «Крым.Реалии».

«Оно постоянно нарушается и в разные способы. Один из самых ярких примеров – прямое блокирование различных веб-сайтов. Бывает, что весь сайт заблокирован как, например, «Украинская правда». Или сайт Меджлиса крымскотатарского народа, который блокируется в связи с решением о запрете Меджлиса. Это было уже не один раз признанно незаконным, и все международные организации требуют отменить этот запрет», – сказала она.

Правозащитница отметила, что ее группа фиксирует «в разное время до 30 блокировок украинских сайтов».

«Что интересно, они блокируются с нарушением самого российского закона», – подчеркнула Скрипник.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В американском штате Пенсильвания утром 5 января произошла авария при участи туристического автобуса, легковых автомобилей и двух транспортных прицепов. Об этом сообщил представитель Пенсильванской магистрали Карл ДеФебо в Twitter. Crews are on scene of a multi-vehicle crash with fatalities on @PA_Turnpike, milepost 86 westbound. Crash involves 2 tractor trailers, a tour bus and passenger vehicles. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика