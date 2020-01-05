Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных войск

Парламент Ирака сегодня вечером проголосовал за резолюцию, которая отменяет соглашение с международной коалицией против ИГИЛ во главе с США. Об этом сообщает Al Arabiya.

В тексте резолюции говорится, что правительство обязано отменить просьбу о помощи в сфере безопасности к международной коалиции, борющейся с ИГИЛ, из-за прекращения военных действий в Ираке.

Телеканал отмечает, что резолюции парламента не являются обязательными для правительства, поскольку они – не законы.

По данным телеканала, заседание парламента собралось экстренно. В нем не принимают участие представители суннитского и курдского блоков – они бойкотируют заседание.

Источники Al Arabiya отмечают, что указанным политическим силам угрожают представители группировки «Хезбалла», которые добиваются ухода из Ирака иностранных войск.

3 января исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, которого в стране называют проиранским, рекомендовал парламенту провести экстренное заседание и рассмотреть вопрос об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, которое он назвал нарушением суверенитета Ирака.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В американском штате Пенсильвания утром 5 января произошла авария при участи туристического автобуса, легковых автомобилей и двух транспортных прицепов. Об этом сообщил представитель Пенсильванской магистрали Карл ДеФебо в Twitter. Crews are on scene of a multi-vehicle crash with fatalities on @PA_Turnpike, milepost 86 westbound. Crash involves 2 tractor trailers, a tour bus and passenger vehicles. […]