В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

05.01.2020, 18:04, Разное

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками. Из-за этого сразу в нескольких воздушных гаванях произошел транспортный коллапс.
По данным местных изданий, представители туристического бизнеса были вынуждены обзванивать всех клиентов и спрашивать у них, на каких терминалах они будут заходить в аэропорт. Из-за этого на выходах образовались огромные очереди. Решить проблему удалось только совместно с администрацией аэропортов, которая по громкоговорителям подсказывала туристам, куда им направляться.

За нарушение запрета туроператорам грозит штраф в размере до 50 евро. Многие компании высказались против таких правил, так как они не дают возможности встречать отдыхающих в аэропортах и создают дискомфорт. В некоторых воздушных гаванях пришлось выделить специальные терминалы для туроператоров, но для входа в них нужно покупать пропуски IGA PASS.



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