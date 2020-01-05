В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками. Из-за этого сразу в нескольких воздушных гаванях произошел транспортный коллапс.
По данным местных изданий, представители туристического бизнеса были вынуждены обзванивать всех клиентов и спрашивать у них, на каких терминалах они будут заходить в аэропорт. Из-за этого на выходах образовались огромные очереди. Решить проблему удалось только совместно с администрацией аэропортов, которая по громкоговорителям подсказывала туристам, куда им направляться.
За нарушение запрета туроператорам грозит штраф в размере до 50 евро. Многие компании высказались против таких правил, так как они не дают возможности встречать отдыхающих в аэропортах и создают дискомфорт. В некоторых воздушных гаванях пришлось выделить специальные терминалы для туроператоров, но для входа в них нужно покупать пропуски IGA PASS.
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Последнее: В американском штате Пенсильвания утром 5 января произошла авария при участи туристического автобуса, легковых автомобилей и двух транспортных прицепов. Об этом сообщил представитель Пенсильванской магистрали Карл ДеФебо в Twitter. Crews are on scene of a multi-vehicle crash with fatalities on @PA_Turnpike, milepost 86 westbound. Crash involves 2 tractor trailers, a tour bus and passenger vehicles. […]
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