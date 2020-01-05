Таисия Повалий не выходит из дома после Нового года

Таисия Повалий насыщенно провела время перед Новым годом, а сейчас практически не выходит из дома. Оказывается, январь – единственный месяц в году, когда певица может спокойно отдохнуть с семьей.

В декабре знаменитость приняла участие в разнообразных съёмках и торжественных мероприятиях. Многие знают, что последний месяц года является самым трудным в жизни представителей шоу-бизнеса, так как им нужно успеть выполнить большой объём работы, чтобы порадовать фанатов на Новый год. Затем в январе у артистов появляется время для отдыха с близкими, и Таисия Повалий не стала исключением из списка. Как сказал ее муж Игорь Лихута, звезда эстрады почти не покидает дом после праздника, заряжаясь энергией перед очередным рабочим периодом. Новое десятилетие исполнительница встретила в кругу семьи в доме под Киевом.

Хозяйка апартаментов сделала оливье на перепелиных яйцах, использовав домашний майонез, а невестка приготовила шубу. Тем не менее на столе не было традиционной украинской горилки, поскольку родственники Повалий предпочитают французское вино, шотландское виски, испанское шампанское и ликер на лесных ягодах. Избранник певицы признался, он иногда может выпить немного известного напитка с кусочком сала и хлебом, но это случается редко.

Семейство артистки ждет появления первого снега, так как она хочет сделать своему внуку снеговика. Повалий пообещала нарядить его своими украшениями.

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