Меркель отреагировала на трагическую гибель немецких туристов в Северной Италии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Новости, поступающие из Южного Тироля, потрясают – это был радостный вечер, который закончился катастрофой. Я скорблю со всеми, кто там сегодня ночью потерял детей, братьев и сестер, друзей. Пострадавшим я желаю сил и скорейшего выздоровления», – сказано в сообщении Меркель, передает ТАСС.
В ночь на 5 января водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил группу немецких туристов недалеко от коммуны Брунико. В результате ДТП погибли шесть человек в возрасте от 22 до 23 лет, еще 12 пострадали.
После этого 27-летний водитель был арестован. Ему грозит лишение свободы сроком до 18 лет.
Ранее сообщалось, что В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали восемь человек.
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