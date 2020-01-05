Меркель отреагировала на трагическую гибель немецких туристов в Северной Италии

05.01.2020, 17:58, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Новости, поступающие из Южного Тироля, потрясают – это был радостный вечер, который закончился катастрофой. Я скорблю со всеми, кто там сегодня ночью потерял детей, братьев и сестер, друзей. Пострадавшим я желаю сил и скорейшего выздоровления», – сказано в сообщении Меркель, передает ТАСС.

В ночь на 5 января водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил группу немецких туристов недалеко от коммуны Брунико. В результате ДТП погибли шесть человек в возрасте от 22 до 23 лет, еще 12 пострадали.

После этого 27-летний водитель был арестован. Ему грозит лишение свободы сроком до 18 лет.

Ранее сообщалось, что В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали восемь человек.



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