В Японии продали рыбу за 1,8 млн долларов

В Японии на традиционном аукционе продали тунца за 193,2 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов США). Как сообщает РБК, масса ушедшего с молотка тунца составила 276 килограммов.

Покупатель заплатил около 700 тысяч иен (около 6480 долларов ) за один килограмм тунца, которого выловили рыбаки из северной префектуры Аомори.

Обладателем рыбы второй год подряд стала владелеющая сетью суши-баров Sushi Zamnai компания Kiyomura. Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива.

Голубой тунец — вымирающий вид. Вес взрослой особи может достигать 680 кг, длина — 3 м.

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