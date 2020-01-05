За три недели в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС – Гончарук

За три недели Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проверили 787 автомобильных заправок. Об этом 5 января сообщил в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС, а 111 заправок демонтировали. По результатам проверки было арестовано 275,4 т горючего.
❗️Триває боротьба з діяльністю нелегальних АЗС по всій Україні. Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та…
Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Pühapäev, 5. jaanuar 2020
«Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно скорее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны», – подчеркнул премьер.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.
24 декабря в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.
28 декабря СБУ информировала о ликвидации около 300 АЗС, в результате деятельности которых за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов.
3 января в ГФС сообщили о закрытии 264 заправок.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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