Праздники продолжаются: Анджелина Джоли с близнецами Ноксом и Вивьен на новогоднем шопинге

Последние дни уходящего года 13-летняя Шайло, 14-летняя Захара и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен провели в Эфиопии. Вместе со старшими детьми Анджелина Джоли встретилась с президентом страны. От приема с Сахле-Варк Зевде Шайло и Захара остались в восторге.

А сегодня Джоли решила побаловать младших детей. Вернувшись в Калифорнию, актриса вместе с Вивьен и Ноксом отправились на шопинг, где и были замечены папарацци. Для прогулки Джоли выбрала классическое сочетание — под черным пальто виднелось белое платье длиной чуть ниже колена. Образ дополнили высокие сапоги, черная сумочка и темные очки. Дети же предпочли casual — они были в футболках и джинсах. И, в отличие от их мамы, нежаркая погода их ничуть не пугала. В Калифорнии сейчас 15-17 градусов.

Анджелина Джоли Анджелина Джоли с дочерью Вивьен

В районе Лос-Фелис троица обошла все местные магазинчики. Из одного из них Анджелина вышла с большой коробкой, упакованной в красный пакет. Судя по довольным лицам детей, подарок был долгожданным. А после семья зашла в местную мыловарню.

Анджелина Джоли с детьми — сыном Ноксом и дочерью Вивьен

Сейчас актриса старается как можно больше времени уделять своим дочерям и сыновьям. По ее признанию, они — главное, что есть в ее жизни. В свежем интервью американскому Harper’s Bazaar Джоли так отзывалась о своих детях:

Они знают настоящую меня, и они периодически помогают мне возвращаться к самой себе. Они многое пережили, и я постоянно восхищаюсь их внутренней силой и беру с них пример.

Ранее сообщалось, что Шайло, Захара, Вивьен и Нокс смогут чаще видеться с отцом, актером Брэдом Питтом. В частности, они вместе проведут Рождество.

Он надеется, что дети согласятся остаться на ночь в его доме. Но он будет рад, даже если они побудут с ним в сочельник,

— делились инсайдеры.

Получилось ли собраться за одним столом как в старые добрые времена, неизвестно: никаких подтверждений тому нет.

Напомним, документально судья подтвердил развод Брэда Питта и Анджелины Джоли в апреле этого года. Однако некоторые вопросы по разделу имущества еще не были урегулированы.

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