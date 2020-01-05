Посольство Польши раскритиковало заявление спикера МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко. Официальный комментарий дипмиссия переслала 4 января информационному агентству РАР, которое цитируют другие польские СМИ, в частности «Польске радіо».

Отвечая на совместное заявление послов Польши и Израиля Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона от 2 января по поводу проведения в Украине мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия, Зеленко сказала УНН, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Польские дипломаты заявили, что им «трудно поверить, что такие слова могли прозвучать» из уст украинской коллеги.

Комментарий Зеленко не является официальной позицией МИД Украины, так как он не опубликован на сайте внешнеполитического ведомства, подчеркнули в посольстве.

В димписсии добавили, что, «если бы слова Зеленко были правдивыми», это свидетельствовало бы о причислении украинскими дипломатами к национальным героям «идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов».

Посольство возмущено «намеками» спикера МИД Украины о том, что в заявлении послов Польши и Израиля «интерес третьей стороны».

О «пользе третьей стороны» от споров Украины с Польшей и Израилем на исторической почве должны думать те, кто «публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов», убеждены дипломаты.

Мельник – полковник армии Украинской Народной Республики, возглавлял консервативную фракцию ОУН (мельниковскую). Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.

Иван Липа – украинский писатель, медик и государственный деятель, был министром здравоохранения УНР и министром культов и вероисповеданий Директории УНР. Его сын Юрий – писатель и общественный деятель, идеолог украинского национализма.

2 января Цихоцкий и Лион заявили, что Бандера, Мельник, а также Иван и Юрий Липы являются историческими фигурами, «которые нужно раз и навсегда осудить». Они выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская госгорадминистрация 1 января вывесила баннер с изображением Бандеры.

3 января Зеленко ответила: «Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

Вместе с тем она назвала дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем «самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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