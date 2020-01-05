Российский лыжник Большунов выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски», которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.
На заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км Большунов занял четвертое место, однако смог стать победителем в общем зачете «Тур де Ски», передает ТАСС.
Еще один житель России Сергей Устюгов финишировал шестым и занял второе место в общем зачете. На третьем месте по итогам «Тур де Ски» оказался норвежец Йоханнес Клебо, показавший 21-й результат в последней гонке.
Ранее Александр Большунов стал победителем в 15-километровой гонке классическим стилем.
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