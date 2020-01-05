«Разберут по кускам»: массовое бегство украинцев превращает страну в пустырь

Вместе с оттоком кадров государство теряет наработанный за долгие годы технологический прогресс и неоценимые способности. Такая тенденция может привести к тому, что страна превратится в полу-сельскохозяйственную державу.

Такое мнение озвучил «ПолитНавигатору» украинский политолог Вадим Карасев. Он считает, что в результате пагубных процессов деиндустриализации в Украине останется лишь несколько предприятий, которые тоже со временем прекратят свою работу.

Карасев обратил внимание, что последние полгода в стране падают темпы промышленного производства, которое обеспечивает государству высокие доходы. Более того, в Украине нет даже Министерства промышленности.

Специалист прогнозирует, что когда территория государства окончательно опустеет, ее «растащат на куски» европейские государства. Из-за обилия мигрантов жители Запада испытывают проблемы с землей.

«Придет время, и скажут: «Знаете, у вас слишком много территорий. Вы неудачные, экономика не развивается, у власти коррупция, общество коррумпированное, безнадежное, зачем вам такая территория? Продавайте», – считает Карасев.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Госсекретарь Майк Помпео обсуждая в эфире FOX News усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства Сулеймани, сообщил о желании «народа Ирака» сохранить присутствие войск США. «Мы уверены, что иракский народ хочет, чтобы США и впредь оставались там для проведения антитеррористической кампании. И мы продолжим делать все, что нам нужно, чтобы обеспечить безопасность […]