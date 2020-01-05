Мнение: Деглобализация, вандалы-хиллариты и почему американцы возвращаются во Вьетнам

1. Новогодние выступления ведущих мировых лидеров показали, что политическая и экономическая повестка у главных держав на планете совершенно разная. Это является ещё одним подтверждением, что эпоха глобализации, расцвет которой пришёлся на 1990-е и 2000-е годы, в привычном нам виде подошла к концу. Политолог Иван Данилов считает, что начался обратный тренд:

https://ria.ru/20200103/1563078852.html

Самый важный вывод, который можно сделать после прочтения предновогодних выступлений ведущих глобальных политиков, заключается в том, что глобализация поворачивает вспять. Главным словом даже не следующего года, а следующего десятилетия будет слово «деглобализация». Единой мировой, информационной, идеологической и экономической повестки уже нет. И дело тут вовсе не в разнонаправленных интересах каждой из мировых держав, а в том, что политические и управленческие элиты Европы, Азии и США живут не столько на разных континентах, сколько в разных информационных, смысловых и ценностных пространствах. <…>

«Выступление президента Трампа перед празднованием Нового года: «Всем привет. С Новым годом. С Новым годом. У нас будет замечательный год, я гарантирую. Думаю, что это будет фантастический год. Считаю, что у нас был лучший экономический год в истории нашей страны. И я думаю, что мы по-настоящему готовим дополнительный рост, рабочие места и все остальное. Это будет здорово». <…>

Поздравление Ангелы Меркель можно свести к формуле «C Новым годом и с новой зеленой данью!», и эта формула легко выводится как из самого текста, так и из освещения выступления органом немецкой государственной пропаганды Deutsche Welle. «Ангела Меркель: «Посвящаю все силы борьбе с климатическим кризисом» — под таким заголовком вышел материал государственного иновещателя. <…>

На этом фоне выступление Эммануэля Макрона смотрится как гимн прагматизму, составленный под лозунгом «ставьте перед собой реальные цели». Французский лидер воспользовался предновогодним настроением для того, чтобы сообщить, что крайне непопулярная пенсионная реформа (из-за которой уже месяц в стране идут массовые забастовки, а Париж периодически переживает транспортный коллапс) будет доведена до конца, несмотря на все протесты. Кроме того, Макрон призвал сограждан возбудить в себе «европейские амбиции» и подчеркнул, что Франция может быть сильной только через труд. При этом он пообещал обеспечить всем возможность трудиться, но все же предложил французам учиться умению жить в условиях перемен. <…>

Председатель КНР Си говорил согражданам о переменах и вызовах, но в очень особенном ключе, подчеркивая собственную повестку, в которой планы и цели заявляются не на один год или избирательный цикл, а на гораздо более длительный период. Государственное агентство Синьхуа подчеркивает главный тезис китайского лидера: «Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в наступающем ключевом году достичь первой цели к «двум столетним юбилеям» — построения среднезажиточного общества во всех отношениях. Он обязался помочь всем сталкивающимся с трудностями сельским жителям вырваться из нищеты. <…> «Две тысячи двадцатый год — решающий для достижения победы в борьбе с бедностью, — сказал Си Цзиньпин. — Клич уже брошен. Мы должны сплоченно и упорно трудиться, чтобы обеспечить победу в борьбе с бедностью».

Действительно, как мы видим, США погрязли во внутренней борьбе и изо всех сил пытаются отодвинуть очередной кризис, грозящий им потерей мирового лидерства. Германия строит эльфийскую зелёную экономику, как будто не замечая, что ЕС в канун Брекзита трещит по швам. Франция урезает социалку и пытается занять место лидера в Европе, потеснив Германию. Китай, как и США, слабо заинтересован в зелёных игрищах европейцев, и пытается решать свои социальные проблемы, что требует непременного продолжения мощного экономического роста.

Что касается Владимира Путина, то он проигнорировал вопросы экономики и говорил в своём выступлении только о семейных ценностях, праздновании Нового Года и грядущего 75-летия Победы. Пожалуй, дела в нашей экономике идут сравнительно неплохо, внутриполитических рисков нет, и россияне действительно могут наслаждаться праздниками. Не забывая, конечно, и о работе.

2. Скоро новые выборы президента Трампа, и американцы опять будут нас веселить, как и в прошлый раз. Помните, например, как тот хилларит попытался сорвать табличку с небольшим плакатом «Голосуй за Трампа», не зная, что умный сосед подключил её к электричеству?

https://9gag.com/gag/aAgMYKR

Вандализм вообще был визитной карточкой хилларитов. В комментариях на 9gag пишут, что другой сторонник Трампа устал от вандалов, которые пытались переехать его табличку «за Трампа» на автомобиле, и щедро удобрил окружающее пространство саморезами.

3. Издание Los Angeles Times рассказывает об удивительной тенденции: воевавшие во Вьетнаме американцы возвращаются туда спустя много лет, заводят семьи и живут счастливой жизнью:

https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-12-25/americans-are-retiring-to-vietnam-for-cheap-health-care-and-a-decent-living-standard

В статье приводятся рассуждения, что так американские граждане пытаются достичь некоего «примирения», но гораздо более убедительно другое объяснение: с учётом разницы валютных курсов, пенсии американских военных делают их богачами в бедном Вьетнаме.

Цены в азиатской стране невысокие, недвижимость доступная, и, что особенно важно для пенсионеров, медицина по сравнению с американской крайне дешёвая. Один из героев статьи смог устроиться учителем английского языка во вьетнамской школе – западные специалисты в стране крайне востребованы. При этом большинство вьетнамцев родилось уже после 1975 года, о войне они не помнят и какой-то особенной ненависти к американцам не испытывают.

Источник: Место для дискуссий

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