Елена Степаненко отказалась работать в передаче экс-супруга «Петросян-шоу»

05.01.2020, 17:21, Разное

После развода с Еленой Степаненко карьера ее экс-супруга набирает новые обороты. Евгений Ваганович часто приглашает артистку к себе на «Петросян-шоу», однако она отказывается.
В последнее время комик стал очень востребованным. Он выступает на различных корпоративах и других более масштабных мероприятиях. поклонники считают, развод со Степаненко благоприятно сказался на жизни Петросяна, чего нельзя сказать о его бывшей жене. Она живет на скромные сбережения и редко получает приглашения на программы. Экс-супруг не раз предлагал знаменитости вернуться работать в его передачу. Об этом пояснила одна из участниц «Петросян-шоу» Оксана Невежина в студии «Пусть говорят». «Это точная информация», — заявила актриса.

Как объяснила артистка, она уже 3 года работает с юмористом и помнит, как он приглашал Степаненко стать ведущей звездой проекта, однако его экс-супруга продолжает отказываться. Невежина допускает, в данном вопросе экс-избраннице Петросяна, возможно, важнее гордость, а не деньги.



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Последнее: После развода с Еленой Степаненко карьера ее экс-супруга набирает новые обороты. Евгений Ваганович часто приглашает артистку к себе на «Петросян-шоу», однако она отказывается. В последнее время комик стал очень востребованным. Он выступает на различных корпоративах и других более масштабных мероприятиях. поклонники считают, развод со Степаненко благоприятно сказался на жизни Петросяна, чего нельзя сказать о его […]

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