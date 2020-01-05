Эксперты назвали лучшие электрические внедорожники 2020 года

Эксперты автомобильной индустрии назвали лучшие электрические внедорожники 2020 года. В список вошли модели премиум-класса, а также доступные автомобили.

По словам экспертов, в последнее десятилетие главные тенденции в отрасли окружали создание моделей с электрическим двигателем и внедорожников. Tesla Model X был первым чисто электрическим внедорожником в 2016 году, но в 2019 году в список добавили несколько вариантов, в основном с ценниками класса люкс. Есть и другие, включая Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E , который, несмотря на свое название, действительно являются внедорожниками.



Лучший электрический внедорожник: Jaguar i-Pace



В данном автомобиле производители объединили роскошь, цену и производительность. В то время, как многие производители электрифицируют автомобили, которые уже есть в их модельных рядах, в Jaguar решили создать совершенно новую модель для своего первого полностью электрического автомобиля, Jaguar i-Pace. Он был представлен в 2019 году и получил награду World Car of the Year, а также премии World Car Design и Green Car.

i-Pace может на одном заряде проезжать 292 мили и разгоняется до 60 миль в час за 4,5 секунды. По данному показателю внедорожник уступает только самому известному конкуренту Tesla Model X. Быстрая зарядка позволяет зарядить аккумуляторы для преодоления 62 миль за 15 минут. Базовая цена i-Pace делает его наименее дорогим среди электромобилей класса люкс. Автомобиль можно приобрести за 70 тысяч долларов.



Лучший роскошный электрический внедорожник: Audi E-Tron



Audi E-Tron был представлен в 2019 году, после нескольких появлений на автосалонах в качестве прототипа. Ожидание окупилось, так как у Audi появилось время на разработку быстрой зарядки, восполняющую запас энергии за 10 минут. Его пневматическая подвеска имеет пять настроек, включая позволяющую E-Tron справляться с легкими внедорожными задачами.

В интерьере сочетаются технологии и роскошь, которые обожают поклонники Audi, с экраном Virtual Cockpit и двумя сенсорными экранами. Ускорение быстрое, но не редкое для электромобиля — 0-60 миль в час за 5,5 секунды. Стоимость модели – 75 тысяч долларов.



Лучший электрический внедорожник для дальних поездок: Tesla Model X



В 2016 году Tesla Model X была представлена ​​как первый в мире полностью электрический внедорожник, и она произвела сенсацию благодаря своим задним дверям в форме крыла чайки. Другие производители пытаются преодолеть планку, которую установила Модель X с дальностью 328 миль и временем 0-60, равным 2,7 секунды. Также можно перезарядить аккумуляторы за 15 минут, используя сеть суперчаржера Tesla, чего достаточно для преодоления 115 миль.

В то время как модель X побеждает у конкурентов по производительности, она уступает другим электрическим внедорожникам по форме и отделке, имея при этом самую высокую цену среди всех электрических внедорожников. Цена автомобиля составляет 82 тысячи долларов.



Лучший доступный электрический внедорожник: Hyundai Kona EV



Когда 20 лет назад гибридные автомобили начали появляться на улицах, их потрясающая производительность отпугнула многих потенциальных покупателей. Новое поколение полностью электрических транспортных средств не страдает той же проблемой. Даже доступный электрический внедорожник, такой как Hyundai Kona, может разгоняться до 60 миль/ч за 6,4 секунды благодаря мгновенному крутящему моменту, получаемому от двигателя.

Доступность и удобство использования Kona EV позволили ему получить звание «Лучший автомобиль года в Северной Америке в 2019 году» . Тем не менее, доступный не означает слабый в техническом оснащении. Kona обладает всеми расширенными функциями безопасности, которые можно найти в люксовых брендах, благодаря своему набору SmartSense. Цена внедорожника составляет 37 тысяч долларов.

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