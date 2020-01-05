Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране.
Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Последнее: Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией. Об этом информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что в Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране. Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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