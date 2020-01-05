В Санкт-Петербурге группа людей устроила акцию в поддержку нацизма, полиция задержала подозреваемых – фанатов «Зенита»

Вечером 3 января в центре Санкт-Петербурга группа молодых людей с дымовыми шашками устроила нацистскую акцию. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».
В мероприятии принимали участие больше десятка человек.
Они заняли начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов, после чего начали взрывать дымовые шашки, зажигали файеры, «пугали прохожих» и выкрикивали нацистские кричалки, пишет издание.
По словам очевидцев, которых цитирует «Фонтанка», сторонники нацистов вскидывали руки «в характерном жесте», а нацистские лозунги разбавляли фанатскими песнями.
По данным издания, к приезду наряда полиции нарушители разбежались. Полицейские изучали информацию с камер наблюдения для установления личностей участников акции.
Позже «Фонтанка» написала, что акцию устроили фанаты футбольного клуба «Зенит». Они пытались убедить правоохранителей, что мероприятие не было связано с поддержкой нацизма.
Правоохранители составили на каждого из задержанных протоколы по статье о мелком хулиганстве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Вечером 3 января в центре Санкт-Петербурга группа молодых людей с дымовыми шашками устроила нацистскую акцию. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка». В мероприятии принимали участие больше десятка человек. Они заняли начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов, после чего начали взрывать дымовые шашки, зажигали файеры, «пугали прохожих» и выкрикивали нацистские кричалки, пишет издание. По словам […]
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