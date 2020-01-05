Глава Херсонской ОГА и глава областной полиции взяли на контроль расследование убийства жителя Каховки

Убийство в Каховке в новогоднюю ночь будет расследовано тщательно и справедливо, заявил начальник Главного управления Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин.

«Данное событие приобрело для города определенный резонанс. Ведь подозреваемый в умышленном убийстве на момент совершения преступления отмечал праздник в одной компании с работником районного отделения полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом. Как отмечает начальник полиции области Александр Прокудин, событие находится на его личном контроле», – сообщили в пресс-службе полиции 4 января.

Для беспристрастного расследования убийства мужчины с участием полицейского дело передано в следственное управление областного главка полиции.

«В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В то же время глава областной полиции обращается к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Александр Прокудин уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры», – отметили в полиции.

Вбивство в Каховці в новорічну ніч буде розслідуване дуже ретельно та справедливо – Олександр Прокудін#поліція… Posted by Поліція Херсонської області on Laupäev, 4. jaanuar 2020

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования.

«Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания», – написал он на своей странице в Facebook.

Щодо вбивства в КаховціРозслідування вбивства 26-літнього місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке відбулось зранку 1… Posted by Юрій Гусєв on Laupäev, 4. jaanuar 2020

По официальной версии правоохранителей, 26-летний Владимир Чебукин 1 января в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и «вызвал для разговора» ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его.

«Защищаясь, владелец дома сделал несколько выстрелов из карабина в сторону бывшего мужа своей жены», – утверждает полиция.

Раненого Чебукина госпитализировали, через два дня он умер в больнице.

29-летнего стрелявшего 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства. В Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела полиции.

В полиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия.

По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына «только через суд».

Как пишет интернет-издание «Мост», полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

После смерти мужчины жители Каховки жгут шины у отделения полиции и требуют расследования дела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Убийство в Каховке в новогоднюю ночь будет расследовано тщательно и справедливо, заявил начальник Главного управления Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудин. «Данное событие приобрело для города определенный резонанс. Ведь подозреваемый в умышленном убийстве на момент совершения преступления отмечал праздник в одной компании с работником районного отделения полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться […]