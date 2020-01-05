«Газпром» перестал быть монополистом в поставках газа в Финляндию

1 января Финляндия начала получать газ из Латвии по финско-эстонскому газопроводу Balticconnector. Об этом 2 января проинформировал национальный оператор Эстонии Elering AS.

«Газ в Финляндию поступает из хранилища Инчукалнс в Латвии, после чего газораспределители поставляют его своим финским клиентам. …С начала нового года газ идет на эстонско-латвийско-финский общий газовый рынок без финансовых затрат для участников рынка», – сказано в сообщении.

«Немецкая волна» отмечает, что до запуска Balticconnector монопольным поставщиком газа в Финляндию было подразделение российского «Газпрома» – компания «Газпром экспорт». В декабре 2015 года «Газпром экспорт» и финская компания «Газум» продлили действие контракта на поставку газа в Финляндию до 31 декабря 2031 года.

Трубопровод Balticconnector между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски начали строить осенью 2018 года и завершили в декабре 2019-го. Его длина составляет 150 км, из которых 77 км – по дну Финского залива. Пропускная способность Balticconnector – 7,2 млн м³ в день. Стоимость проекта – €250 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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