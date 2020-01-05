Премьер-министр Ирака заявил, что не давал США разрешения на удар по Сулеймани

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что США уведомили иракское правительство об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения, однако Багдад разрешения на операцию не дал.
Во время выступления в парламенте Абдул-Махди сообщил, что «правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», информирует RT со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Также стало известно, что МИД Ирака передал американскому послу письмо с осуждением операции США против иранского генерала Касема Сулеймани. В письме сказано, что использовать территории Ирака для нападения на третьи страны недопустимо.
Ранее сообщалось, что в Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране.
Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Последнее: Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что США уведомили иракское правительство об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения, однако Багдад разрешения на операцию не дал. Во время выступления в парламенте Абдул-Махди сообщил, что «правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», информирует RT со […]
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