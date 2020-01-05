Новый способ введения вакцины против туберкулеза обеспечивает лучший результат

Американские исследователи из Университета Питтсбурга придумали новый способ введения вакцины против туберкулеза. По результатам исследования было установлено, что внутривенное использование БЦЖ приносит лучший результат, чем в мышцу.

БЦЖ используется уже почти 100 лет и представляет собой версию бактерии, аналогичные той, которая вызывает туберкулез. Эта вакцина довольно хорошо предотвращает определенные виды туберкулеза у детей, но не у подростков и взрослых.

Ученые вакцинировали обезьян БЦЖ, вводя препарат под кожу (обычный путь для детей), в легкие или непосредственно в кровь, используя внутривенный метод. Через два месяца исследователи обнаружили, когда вакцина доставлялась через вену, количество специализированных иммунных Т-клеток, которые могут распознавать и убивать бактерии, в легких увеличилось в 100 раз.

«Эффект удивительный. Когда мы сравнили легкие животных, которым вводили вакцину внутривенно, со стандартным путем, мы увидели снижение бактериальной нагрузки в 100 раз. Девять из 10 животных не имели воспаления в легких», — сказала Джоанн Флинн, автор исследования.

Причина, по которой внутривенный путь настолько эффективен, заключается в том, что вакцина быстро проходит через кровоток в легкие, лимфатические узлы и селезенку, и она запускает Т-клетки до того, как ее убьют. Это также свидетельствует о том, что способ введения препарата пациентам играет ключевую роль в ее действии против болезней.

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Последнее: Американские исследователи из Университета Питтсбурга придумали новый способ введения вакцины против туберкулеза. По результатам исследования было установлено, что внутривенное использование БЦЖ приносит лучший результат, чем в мышцу. БЦЖ используется уже почти 100 лет и представляет собой версию бактерии, аналогичные той, которая вызывает туберкулез. Эта вакцина довольно хорошо предотвращает определенные виды туберкулеза у детей, но не […]