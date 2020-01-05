Крымский депутат призвал США не распространять мифы о полуострове

Политик Юрий Гемпель призвал представителей США прекратить массово распространять различные мифы о Крыме. По его мнению, Вашингтон своими действиями ставит под сомнение принадлежность соответствующей территории к РФ.

Таким заявлением Гемпель отреагировал на слова Бена Холджеса, который в свое время занимал пост главкома сухопутными войсками США в Европе. Последний считает, что РФ имеет совершенно неоправданные «претензии» на Крым и южную часть Украины. Гемпель, в свою очередь, подчеркнул, Москва совершенно не претендует на эти регионы, а ситуацию, сложившуюся на востоке страны, назвал «внутренними проблемами» Киева.

Стоит напомнить, что крымский полуостров официально вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам прошедшего на данной территории референдума. Почти 97% голосовавших высказались за присоединение к РФ.

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