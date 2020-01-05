Трамп пригрозил «очень быстро и очень сильно» ударить по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Трамп добавил, что Солеймани, который был убит во время воздушного налета США во время поездки в Ирак, уже атаковал посольство США в Багдаде и «готовился к дополнительным ударам в других местах».

О гибели одного из самых влиятельных чиновников Ирана – командира элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала-майора Касема Сулеймани – стало известно ночью 3 января. Он был убит вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США: она готовилась по личному приказу президента Трампа.

Сулеймани был убит в Ираке, где за несколько дней до этого шиитские группировки, которые связывают с КСИР и «Кудс», попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Силы безопасности Ирака применили для обороны слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих.

Сразу после этого Вашингтон заявил о приостановке деятельности посольства, эвакуировал его сотрудников и призвал всех американских граждан покинуть Ирак. В Пентагоне подтвердили, что военные начали операцию по устранению иранского генерала именно по указанию Дональда Трампа.

Осенью 2019 года, предположительно, одна из шиитских группировок, которая связана с КСИР, нанесла ракетный удар по американской военной базе в Ираке вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник. США также настаивают, что Сулеймани мог стоять и за обстрелами «зеленой зоны» (правительственного квартала, где расположено американское посольство) в Багдаде.

4 января в Багдаде прошла церемония прощания с Сулеймани. На улицы вышли тысячи человек. Собравшиеся несли портреты Сулеймани и выкрикивали лозунг «Смерть Америке». В городе также прошли акции противников иранского генерала, которые поддерживают действия США. Они обвиняют Сулеймани в организации жестоких репрессий против оппозиции, подавлении мирных протестов и нарушении прав человека.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.

Иран пообещал отомстить Вашингтону за убийство генерала.

5 января стало известно, что НАТО приостановило проведение тренингов и учебных занятий для сотрудников иракских служб безопасности и представителей вооруженных сил Ирака в целях безопасности нескольких сотен сотрудников миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Ираке со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Помпео подчеркнул важность противостояния иранскому режиму, который пытается дестабилизировать весь регион Ближнего Востока.

В Багдаде 4 января ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» – одна из ракет упала в районе, где находится посольство США.

В различных городах США прошли антивоенные акции. «Нет справедливости, нет мира. США – прочь с Ближнего Востока», – скандировали сотни демонстрантов – 4 января днем он собрались у Белого дома, а затем направились к гостинице Trump International, которая принадлежит семье президента и располагается в нескольких кварталах от Белого дома.

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Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Трамп добавил, что Солеймани, который был убит во время воздушного налета США во время поездки в Ирак, уже атаковал […]