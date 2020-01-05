Мнение: Газовое «падение» Украины: О чем говорят последние цифры статистики

Теперь мы, вооружившись реальными цифрами делаем мы можем сделать один важный вывод, о котором говорили много в конце прошлого года, но с которым Киев никак не хочет смириться. Главное, что он потерял в конце 2019-го, это статус главного транзитера российского газа. И таковым он уже никогда не будет. А значит, он будет и менее интересен в т.ч. и Вашингтону.
Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/e…
Источник: Конт
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Последнее: Теперь мы, вооружившись реальными цифрами делаем мы можем сделать один важный вывод, о котором говорили много в конце прошлого года, но с которым Киев никак не хочет смириться. Главное, что он потерял в конце 2019-го, это статус главного транзитера российского газа. И таковым он уже никогда не будет. А значит, он будет и менее интересен […]
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