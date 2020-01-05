«Меня оскорбляют и считают заразной»: Женщина с тысячами опухолей на теле боится лишний раз пройти по улице

Женщина боится лишний раз пройти по улице своего города, потому что если встречные люди разглядят на ее теле эти опухоли, они могут начать оскорблять ее или посчитать заразной больной.

35-летняя Джерниган также жалуется, что из-за своей болезни она не может найти мужчину, который мог бы полюбить ее и жить с ней. Она говорит, что давно уже даже перестала ходить на свидания, потому что мужчины ее не принимают.

Правда при этом она растит четверых детей, но в прессе не указано, при каких обстоятельствах она их рожала, возможно, что она пользовалась услугами анонимных доноров спермы.

Опухоли на теле женщины стали появляться с началом ее полового созревания и с каждым годом их было все больше и больше. К счастью, опухоли не сильно затронули лицо Эшли, иначе она боялась бы выйти даже в магазин за продуктами.

"Люди разные, но грубости случаются постоянно и это очень удручает. Когда я выхожу на улицу, люди могут делать в мой адрес грубые жесты и говорить всякие вещи".

Эшли согласилась на освещение своей истории в СМИ на условиях, что там будет рассказано, что эта болезнь не является заразной как инфекционное заболевание.

"Дети более любопытные и при этом понимающие. Они обычно говорят, что у меня ветрянка или что меня покусали муравьи, но я просто говорю им, что родилась такой. Я не знаю как далеко эта болезнь распространялась в моей семье, но моя бабушка тоже была покрыта опухолями с ног до головы и у моего старшего сына Дарнелла они есть. У других моих детей ничего нет или пока ничего нет. Я буду очень огорчена, если позже и у них это проявится".

По словам Эшли врачи сказали ей, что опухоли опасны еще и тем, что со временем какие-то из них могут перерасти в раковые. Врачи также предупредили, что Эшли опасно беременеть, так как гормональный дисбаланс может вызвать еще больший рост опухолей.

Однако Эшли словно назло им родила четверых детей. Младшему из них 5 лет, старшему 15. Рис наследственного нейрофиброматоза при наличии у одного из родителей этой болезни равен 50%.

Нейрофиброматоз проявляется из-за спонтанной мутации одного гена или является врожденным, он затрагивает в среднем 1 человека на 3-4 тысячи.

Вначале он как правило возникает в виде слегка выступающих пятен, которые позже могут начать разрастаться, увеличиваться в размере и могут даже быть очень болезненными, если прорастут глубоко и затронут подкожные нервы. От нейрофиброматоза нет никакого лечения кроме как удаления опухолей хирургическим методом или с помощью лазера.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Женщина боится лишний раз пройти по улице своего города, потому что если встречные люди разглядят на ее теле эти опухоли, они могут начать оскорблять ее или посчитать заразной больной. 35-летняя Джерниган также жалуется, что из-за своей болезни она не может найти мужчину, который мог бы полюбить ее и жить с ней. Она говорит, что давно […]