Украинские СМИ нашли Зеленского на курорте в Омане

Украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей отдыхает в Омане.
Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива около столицы страны – города Маската в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, информирует «Страна.ua».
Издание отмечает, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.
«Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – позже заявили в пресс-службе офиса президента Украины.
Отмечается, что Зеленский обсудит в Омане торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических связей и привлечение инвестиций.
Ранее сообщалось, что два украинских канала в новогоднюю ночь показали зрителям обращение Порошенко вместо Зеленского.
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