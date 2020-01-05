В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

05.01.2020, 16:47, Новости дня

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 миллионов постов. Это произошло на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.



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