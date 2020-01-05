Календарь: 5 января — День изобретателя бритвы Жиллетта

В этот день в 1855 году родился изобретатель безопасной бритвы Кинг Кэмп Жиллетт.

Первые бритвы датируются каменным веком. Люди откалывали куски вулканического стекла — обсидиана, чтобы получить бритвы такие же острые, как современные. Где-то в 4-тысячном году до нашей эры люди создали бритвы из меди — очень мягкого металла, который со временем просто стирался о щетину.

Спустя 2 000 лет был открыт секрет закалки металла, и человек изобрел так называемую опасную бритву, дошедшую практически в неизменном виде до 20 века. И вот на рубеже 19 и 20 веков Кингу Кэмпу Жиллетту во время бритья приходит идея создания безопасной бритвы со сменными лезвиями. В 1901 году он нашел партнера, который был в состоянии производить его изобретение. В том же году он основал The Gillette Company, которая в 1903-м начала серийное производство. За два года он стал миллионером.

Пика богатства Жиллетт достиг во время Первой мировой войны. Выяснилось, что противогазы лучше прилегают к бритому лицу, поэтому каждый солдат имел с собой бритву Жиллетт — лучше для солдата нет. Армия закупила 3,5 миллионов станков и 32 миллионов лезвий.

Кинг Жиллетт потерял практически все свое состояние в результате биржевого краха 1929 года и лишился контроля над своей компанией — совет директоров вынудил его уйти. Он умер в 1932-м, еще до появления электрической бритвы.

События дня:

1731 г. — в Москве зажглись первые уличные фонари.

1762 г. — на российский престол вступил Петр III.

1895 г. — открыты рентгеновские лучи.

Именинники:

Василий, Иван, Павел.

Родились:

Раиса Горбачёва (1932 – 1999 г.) — жена экс-президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва.

Умберто Эко (1932 — 2016 гг.) — итальянский писатель и философ.

Дайан Китон (1946 г.) — американская актриса и режиссер.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отчет о пунктуальности в авиации немного похож на автобус; вы ждете его целый год, а потом появляются сразу два. В четверг, компания-аналитик данных о путешествиях Cirium опубликовала… Отчет о пунктуальности в авиации немного похож на автобус; вы ждете его целый год, а потом появляются сразу два. В четверг организация-аналитик данных о путешествиях Cirium опубликовала свой […]