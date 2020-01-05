Как давно Луна потеряла магнитное поле

05.01.2020, 16:46, Разное

Если мы захотим использовать простейший компас на Луне он нам ничем не поможет. Дело в том что магнитное поле нашего спутника очень мало, однако так было не всегда. Ученые из Массачусетского технологического института определили примерный возраст безмагнитной жизни Луны — 1 миллиард лет.

Примерно 3-4 миллиарда лет назад магнитное поле Луны было достаточно сильным, об этом стало известно после изучения образцов пород, которые были доставлены на Землю благодаря миссиям «Аполлон». Полученные образцы сохранили остаточную намагниченность и попали на поверхность нашего спутника из-за вулканической активности на Луне. В ходе изучения образцов специалисты предположили что сила магнитного поля Луны равнялась примерно 100 микротесла, к сравнению магнитная мощность Земли на сегодняшний день в два раза меньше.

Новая датировка исчезновения магнитного поля Луны подтверждает гипотезы о механизме формирования магнитного поля Луны. Помимо прецессионного механизма, который сформировал мощное, но кратковременное магнитное поле, примерно 3-4 миллиарда лет назад, после удаления от Земли оно ослабело и источником Лунного динамо было только ядро, которое окончательно кристаллизовалось около 1 миллиарда лет назад, что и привело к потере магнитного поля.



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