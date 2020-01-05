На МКС впервые дистанционно вылечили тромб у астронавта

Тромбоз глубоких вен, обнаруженный у американского астронавта, чье имя не называется, проходил бессимптомно и был обнаружен случайно в ходе эксперимента по изучению распределения жидкостей в теле в условиях микрогравитации. В ходе эксперимента астронавт делал себе ультразвуковое исследование яремной вены и обнаружил сгусток крови.
Для помощи в этом сложнейшем вопросе был подключен специалист в области образования тромбоза глубоких вен Стефанн Молл. Он разработал схему лечения исходя из имеющихся в наличии на МКС лекарств и помог собрать необходимые лекарства которые прислали на МКС вместе с ранее запланированным грузом.
В связи с данным инцидентом было принято решение пересмотреть множество вопросов связанных с количеством и разнообразием лекарств на МКС, и предупреждением заболеваний связанных с длительным нахождением астронавтов в невесомости.
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