Во Владивостоке около 30 легковушек провалились под лёд

05.01.2020, 16:45, Новости дня

Машины рыбаков ушли под лёд на острове Русском во Владивостоке.

Любители подледной рыбалки оказались в холодной воде вместе с автомобилями в бухте на острове Русский (Владивосток). Всего под лед ушло три десятка машин.

Рыболовы нарушили запрет о выезде на лёд на машинах. Более того, они поставили тяжелые внедорожники на одном участке, рядом друг с другом, прямо на на акватории. В результате некоторые авто рыбаков ушли по самую крышу.

«Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели — они тросами вытягивают машины», – рассказал РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

По его словам, глубина в этом месте — не более двух метров.

Спасатели вытащили людей, машины пришлось вытягивать тросами. В результате ЧП никто не пострадал.



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