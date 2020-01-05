Во Владивостоке около 30 легковушек провалились под лёд

Машины рыбаков ушли под лёд на острове Русском во Владивостоке.
Любители подледной рыбалки оказались в холодной воде вместе с автомобилями в бухте на острове Русский (Владивосток). Всего под лед ушло три десятка машин.
Рыболовы нарушили запрет о выезде на лёд на машинах. Более того, они поставили тяжелые внедорожники на одном участке, рядом друг с другом, прямо на на акватории. В результате некоторые авто рыбаков ушли по самую крышу.
«Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели — они тросами вытягивают машины», – рассказал РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
По его словам, глубина в этом месте — не более двух метров.
Спасатели вытащили людей, машины пришлось вытягивать тросами. В результате ЧП никто не пострадал.
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