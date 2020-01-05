«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер» — скончался онколог, который вел блог о борьбе с раком

Хирург-онколог из Петербурга Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, умер 5 января.

О смерти питерского онколога и видеоблогера Андрея Павленко 5 января сообщило издание «Такие дела», ссылаясь на жену врача Анну.

Опубликовано последнее видео врача – его обращение к зрителям, записанное еще до его смерти. Павленко поблагодарил всех, кто поддерживал его и попросил неравнодушных людей принять участие в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Обращение Андрея ПавленкоТакие Дела

Издание «Такие дела» учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые ведут просветительскую деятельность в сфере борьбы с онкологическими болезнями. Сбор средств для гранта запущен на сайте Patreon. Половина собранной суммы пойдет семье Павленко, которая осталась без единственного кормильца. Другую половину распределит грантовый комитет.

За несколько дней до смерти Андрей Павленко опубликовал в фейсбуке еще один прощальный пост, в котором призвал людей с онкологическими заболеваниями не опускать руки.

Андрей Павленко был одним из самых успешных оперирующих онкологов в России. Весной 2018 года ему диагностировали рак желудка. После этого медик стал вести подкаст и видеодневник «Жизнь человека» на сайте «Такие дела». Павленко рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как сам борется со смертельной болезнью.

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