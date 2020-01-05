Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Руководители большинства компаний с российским капиталом собираются повысить своим сотрудникам зарплату в 2020 году.
Не планируют это делать только 19,8 процента российских фирм, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование специалистов HeadHunter.
20 процентов компаний пообещали пересмотреть зарплаты уже в январе, еще 16 процентов — в течение первого полугодия. «Медианное значение пересмотра зарплат составляет плюс десять процентов к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и плюс семь процентов — в компаниях с иностранным капиталом», — уточнили в HedHunter.
Похожий прогноз сделали и эксперты портала «Работа.ру». По их мнению, зарплаты в 2020 году вырастут на 7-9 процентов, в IT-сфере — на 10-12 процентов. Также ожидается рост заработных плат персоналу в сферах ретейла, производства и строительства.
Ранее, в декабре, стало известно, что больше половины — 52 процента — россиян недовольны своей работой. Среди причин назывались низкая зарплата, задержки при ее выплатах, плохие условия труда, а также переработки.
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